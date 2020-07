O Tocantins apresenta 13.845 diagnósticos positivos para Covid-19 registrados em 126 municípios durante 116 dias de pandemia. Também são 240 óbitos de pacientes com a doença no período em 57 cidades, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta quinta-feira, 9.

Conforme a SES, do total de pacientes infectados, 4.690 ainda estão ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Outros 8.915 pacientes já estão recuperados da doença. Não há detalhes sobre as localidades dos pacientes curados nos Boletins da SES. Mais detalhes do Boletim podem ser acessados aqui.

24 horas

Apesar do número de curados já ser 64,3% dos casos e dos ativos estar em 33,8%, o número de casos diários confirmados ainda é alto. Nesta quinta são 406 diagnósticos positivos, sendo 99 por RT-PCR, 20 por sorologia e 287 de testes rápidos.

Também nas últimas 24 horas, o Tocantins confirmou sete novas mortes em decorrência das complicações da doença em sete cidades, sendo elas Filadélfia, Ananás, Pau D’Arco, Araguatins, Abreulândia, Araguaína e Paranã.

Os casos são de pessoas entre 50 e 81 anos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Dos óbitos confirmados somente dois tinham comorbidades, segundo a SES, sendo as doenças a insuficiência renal e a doença renal crônica.

Novos

Os novos registrados pela SES são de Palmas (117), Araguaína (35), Porto Nacional (35), Santa Fé do Araguaia (24), Tocantínia (17), Gurupi (13), Praia Norte (11), Colinas do Tocantins (9), Dianópolis (9), Paraíso do Tocantins (9), Tocantinópolis (9), Brejinho de Nazaré (08), Araguaçu (7), Araguatins (7), Buriti do Tocantins (7), Guaraí (7), São Sebastião do Tocantins (7), Araguanã (5), Aguiarnópolis (4), Nova Olinda (4), Palmeirante (4) e Presidente Kennedy (4).

Além das cidades de Colméia (3), Couto Magalhães (3), Esperantina (3), Tabocão (3), Lagoa do Tocantins (3), Xambioá (3), Abreulândia (2), Ananás (2), Augustinópolis (2), Axixá do Tocantins (2), Goiatins (2), Muricilândia (2), Pedro Afonso (02), Peixe (2), Pequizeiro (2), Aliança do Tocantins (1), Arapoema (01), Centenário (1), Cristalândia (1), Darcinópolis (01), Fátima (01), Lajeado (1), Miracema do Tocantins (1), Miranorte (1), Oliveira de Fátima (01), Palmeiras do Tocantins (1), Paranã (1), Pindorama do Tocantins (1), Pugmil (1), Riachinho (1), Rio da Conceição (1), Silvanópolis (1) e Sítio Novo do Tocantins (1).