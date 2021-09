Vida Urbana TO têm mais cinco registros de mortes e 260 novos casos; 100 destes infectados têm de 20 a 39 anos Entre os novos infectados, 20 são crianças de 0 a 9 anos, 35 menores de 10 a 19 anos, 100 casos entre jovens de 20 a 39 anos, 73 entre adultos de 40 a 59 anos, 13 casos de idosos de 60 a 69 anos e 19 infectados têm mais de 70 anos

Mais três homens e duas mulheres morreram de Covid-19 no Tocantins. O Registro dos óbitos, divulgado no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 23, destaca que a vítima mais nova era um homem de 42 anos e morador de Araguaína, norte do Estado, porém, ele morreu no Hospital Regional de Gurupi no dia 6 de junho. Esta é a única morte que não é deste mês, as outras quatro o...