Vida Urbana TO segue com 3 mil afetados por chuvas e enchentes e tem três novos trechos rodoviários rompidos São 2.792 desalojados e 264 desabrigados , além de 31 municípios em acompanhamento; problemas são nas TOs 365, 373 e 482 na região sudoeste do Tocantins

Após quase um mês de fortes chuvas e mesmo com a redução das precipitações em algumas partes do Tocantins, o Tocantins ainda registra 3.056 pessoas desabrigadas ou desalojadas devido às enchentes e cheias de rios, que começaram a reduzir os seus níveis nos últimos dias. As chuvas vem causando ou ampliando problemas em rodovias estaduais, com mais três trechos r...