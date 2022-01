Neste sábado, 22, o Boletim da Defesa Civil do Tocantins continua a registrar mais de 3,1 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas devido às enchentes e cheias de rios após registros de fortes chuvas, que começaram no final de dezembro passado. São 29 municípios em acompanhamento com nove aguardando o reconhecimento nacional de situação de emergência e um já reconhecido.

Conforme o Boletim, são 3.107 afetados, sendo 334 desabrigados que estão em abrigos públicos ou locais cedidos pelo poder público. Essas pessoas são moradoras dos municípios de Araguanã, Formoso do Araguaia, São Miguel, Rio dos Bois, Pedro Afonso e Tupirama.

Outras 2.773 pessoas estão desalojadas e residindo temporariamente em casa de parentes, amigos, vizinhos e ou terceiros. As cidades com desalojados pelas enchentes são Araguanã, Esperantina, Paranã, Rio dos Bois, Pedro Afonso, Tupirama, Tupiratins, Palmeirante, Bom Jesus, São Sebastião, São Miguel, Sampaio e Itaguatins

Situação de Emergência

Neste sábado, ainda são 29 municípios com acompanhamento mais de perto, porém a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros monitoram todas as regiões com problemas em razão das enchentes e inundações.

Das cidades mais afetadas pelas chuvas, dez tem procedimento de situação de emergência, entretanto, até o momento somente Paranã já tem situação de emergência reconhecida no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) do Governo Federal, conforme a Defesa Civil Estadual.

Os municípios de Praia Norte, São Miguel do Tocantins, Formoso do Araguaia, Pium, Miracema, Pedro Afonso e Rio dos Bois estão em processo de reconhecimento, além de Jaurina e Talismã, que iniciaram o processo recentemente.