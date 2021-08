Vida Urbana TO registra seis mortes e 325 novos infectados da covid; Estado tem 3.637 mortos pela doença Nesta quinta-feira, 19, são 325 novos casos confirmados do vírus, sendo 25 das últimas 24 horas

Mais seis pessoas perderam a vida por complicações da Covid-19 no Estado. As vítimas tinham entre 31 a 87 anos. Até o momento, 3.637 pacientes foram a óbito. Os número foram informados no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 19. De acordo com o documento, o Tocantins também contabilizou 325 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 25 das últimas 24 horas....