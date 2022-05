Vida Urbana Em 2022 TO registra 10 feminicídios; maioria deles ocorreu nos finais de semana Cidade que teve mais mortes desta natureza foi Araguaína, que contabilizou 3 casos; conforme dados da SSP, em janeiro, fevereiro, março e abril, a polícia contabilizou dois casos em cada um desses meses; em maio há o registro de um caso, o qual ocorreu na cidade de Augustinópolis, no último domingo, 15

Dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) apontam que o estado registrou do dia 1° de janeiro deste ano até o dia 16 deste mês, um total de 10 feminicídios no Tocantins. Segundo o site de estatística da pasta, dois casos foram registrados por mês, sendo que em maio até agora há 1 feminicídio. Também de acordo com os dados, a cidade que teve mais mortes...