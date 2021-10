Vida Urbana TO registra mais duas mortes por covid e 179 novos casos nesta quinta-feira Dos 179 novos casos, 106 foram detectados por RT-PCR, 12 por sorologia e 61 por testes rápidos

O Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 7, aponta a morte de mais duas pessoas no Tocantins por complicações da Covid-19. Uma das vítimas é um homem de 50 anos, residente em Tocantinópolis, extremo norte do Estado. Ele morreu em Araguaína, norte do Estado, e tinha hipertensão arterial. Já a outra vítima é uma idosa, de 71 anos, que sofria de doença cardíaca e morreu n...