Vida Urbana TO registra mais duas mortes, mas média móvel cai 714% e volta ao patamar de abril de 2020 Média móvel de óbitos caiu de 1.14, registrada no dia 1º de março, para 0,14 nesta sexta-feira, 18

Boletim da Secretaria da Saúde do Tocantins mostra mais duas mortes por Covid-19 registradas nesta sexta-feira 18, e 131 novos casos confirmados da doença. Com os dados, o Tocantins chega a 4.138 mortes e 301.540 casos confirmados desde o início da pandemia. As duas mortes registradas são de mulheres. Uma delas, de 90 anos, morava em Porto Nacional e não ti...