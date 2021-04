Vida Urbana TO registra mais 13 mortes da Covid-19 neste domingo e 234 novos casos da doença Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, dos 234 novos casos, 206 foram detectados por RT-PCR, 11 por sorologia e 17 por teste rápido

Neste domingo, 25, o Tocantins contabilizou 234 novos casos confirmados da Covid-19, sendo seis das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados neste sábado, 24. Esta edição do Boletim Epidemiológico estadual, ainda aponta que mais 13 pessoas no Estado perderam a vida por decorrência de complicações do n...