Vida Urbana TO registra 15 mortes de Covid-19 neste domingo; mais da metade em Gurupi Número de óbitos hoje maior do que os outros últimos dias no Estado

O 482º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins, divulgado neste domingo, 11, aponta 15 óbitos causados em decorrência da Covid-19. O número é maior do que os outros últimos dias no Estado. O Estado também registra hoje 407 novos infectados do vírus, sendo 64 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus result...