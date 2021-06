Mais 34.150 doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Tocantins na madrugada desta sexta-feira, 18. Esse nova remessa deve ser utilizada para a 1ª dose e fechamento do esquema vacinal com a 2ֺª aplicação, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS) à Secretaria Estadual da Saúde (SES). Além do anúncio das novas vacinas, o Estado também publicou uma nova nota com orientações sobre a campanha de vacinação aos 139 municípios.

Conforme a SES, nesta sexta, o Estado receberá 16,6 mil doses da vacina CoronaVac, que estava um período sem ser enviada devido aos atrasos na produção do Instituto Butantan. As demais doses são de remessa com 17.550 doses da Pfizer/Biontench. Esses estoques recebidos serão conferidos e distribuídos aos municípios na próxima semana.

A Saúde Estadual lembra que os públicos que devem ser contemplados, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Covid-19 (PNO), são pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento, forças armadas e trabalhadores da educação.

Também estão na lista de prioridades a ser imunizada pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores industriais, trabalhadores da limpeza urbana e caminhoneiros.

Entretanto, essa lista de prioridades não impede que municípios, que já atingiram a estes públicos ou que não tenham estes públicos, possam dar continuidade aos demais grupos prioritários. Porém, conforme a “Nota Orientação” aos emitida nesta quinta-feira, 17, algumas orientações devem ser seguidas para o avanço da imunização contra a Covid-19 na população em geral, como o início por etária de forma decrescente

“Precisamos otimizar as doses existentes sem furar a lista de prioridades, após a vacinação dos grupos já estabelecidos podemos abrir a vacinação por faixa etária como já orientou o próprio Ministério da Saúde em Nota Técnica nº 717/2021/MS”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra.

Nota de orientação

Esse novo documento orienta os municípios que têm primeiras doses (D1) em estoque, para seguirem a ampliação da vacinação dos grupos prioritários conforme o PNO, do Ministério da Saúde. Além disso, deixa claro que ao finalizar os grupos prioritários "à vacinação da população em geral será escalonada por faixa etária de forma decrescente, iniciando em 59 anos até os 18 anos, após ser submetida à aprovação nos Conselhos Municipais de Saúde”, reforça Perciliana.

Este é o segundo documento oficial emitido pela Saúde Estadual às administrações municipais, em menos de uma semana. A nova orientação contém basicamente o mesmo teor de informações da anterior.

“Alguns municípios ainda apresentam dúvidas quanto ao que fazer em casos vacinas em estoque e grupos prioritários já imunizados, por isso tentamos deixar ainda mais explicado, do que na Nota Técnica que enviamos na semana passada”, destacou a superintendente.

A nota ainda chama a atenção para as segundas doses (D2), que conforme as “regras previstas no PNO, não será permitido a utilização de D2 como ampliação de vacinação de grupos prioritários. As mesmas deverão ser preservadas exclusivamente para dar continuidade ao esquema vacinal em andamento”, diz o documento.

Na nota técnica anterior, emitida na última sexta-feira, 11, a SES pediu que a inclusão de novas pessoas ocorresse somente quando houver estoque de vacinas suficientes para as primeiras doses. “Em hipótese nenhuma será permitido a utilização de segundas doses (D2) como ampliação de vacinação de grupos prioritários. As mesmas deverão ser preservadas exclusivamente para dar continuidade ao esquema vacinal em andamento”.

Ainda no documento, a Saúde também dispõe no documento a sequência dos grupos prioritários e as informações sobre a imunização com a vacina americana da marca Janssen, que terá concentração da utilização nas capitais, já que precisa de controle rigoroso da temperatura, com aplicação para o prazo máximo de oito dias.

Estoque

Ainda na terça, 15, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, esteve na Central Estadual de Imunização e gravou uma mensagem de apelo aos prefeitos para que se dirijam até o laboratório e retirem, nas unidades do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de Palmas e Araguaína.

“Peço aos prefeitos que não demorem a buscar suas vacinas, porque a gente sabe que alguns prefeitos demoram três, quatro dias para buscar as vacinas e é importante para nós que sejamos rápidos para avançarmos na vacinação. Podem contar com a estrutura da Secretaria Estadual da Saúde para ajudar em alguma situação que estejam tendo dificuldade”, ressaltou.

O chefe do Executivo ainda disse: “faço esse apelo aos gestores e peço também à população que procure a vacina. Nós estamos ficando muito atrasados na segunda dose e isso dificulta a gente reivindicar mais ou ter acesso a mais vacinas para o Estado".