Vida Urbana TO receberá primeiras 10 mil doses pediátricas na sexta, mas vacinação só após análise do Ministério Remessa de imunizantes contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chega nesta sexta, mas previsão de inicio da vacinação só a partir da próxima semana; Saúde promove capacitação sobre práticas de vacinação

A previsão da chegada das primeiras doses pediátricas de vacinas contra Covid-19 no Tocantins é nesta sexta-feira, 14, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Serão 10,7 mil vacinas para a imunização de crianças de 5 a 11 anos, com a vacinação de seguindo a ordem de comorbidades e deficiências permanentes, posteriormente das faixas etárias decrescentes, c...