O Tocantins deve receber até o domingo, 8, aproximadamente 62 mil doses de vacinas contra Covid-19, que devem ser utilizadas para equiparar a cobertura vacinal por idade de acordo com a população. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) disse que o Ministério da Saúde (MS) adotou a metodologia de distribuição com o critério de faixa etária para o envio das doses e não estipulou público-alvo específico para as doses.

“Nessas doses, o Ministério orienta apenas quanto à primeira e segunda dose, pois os públicos-alvo prioritários - estipulados no Plano Nacional de Imunização (PNI) - já foram alcançados a primeira dose. Assim sendo, as remessas que serão recebidas são aplicadas em segunda dose”, explica a gerente de imunização, Diandra Sena.

Conforme a Saúde, nesta sexta-feira, 6, devem chegar ao Estado 750 doses da Janssen e 29.250 da Pfizer, que devem ser utilizadas para imunização dos públicos-alvo atuais de cada município com primeira dose.

Já na madrugada do sábado, 7, o Tocantins recebeu outras 15.250 doses de AstraZeneca para a aplicação da segunda dose dos já vacinados com a primeira dose desse imunizante há 60 dias ou mais. E na madrugada de domingo, 8, foram 17.200 doses do mesmo imunizante para aplicação da primeira dose.

São 62.450 mil doses de imunizantes que na próxima semana passam por verificação e conferência realizada pela Gerência de Imunização da SES e, posteriormente, serão enviadas aos municípios. A partir de quarta-feira, 11, os lotes estarão disponíveis para retirada pelas secretarias municipais de saúde tocantinenses nas centrais de distribuição em Palmas e Araguaína, além das unidades de móveis nas cidades de Dianópolis e Gurupi. A Saúde ainda não informou quantas doses serão por município.