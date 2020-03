Vida Urbana TO recebe lote com 53,2 mil doses da vacina contra a Influenza e começa distribuição aos municípios Expectativa é vacinar 90% de um público alvo de 471.522 e Secretaria Estadual de Saúde lembra que Campanha Nacional está dividida em etapas para atingir públicos alvos; confira sobre a vacinação em Palmas, Araguaína e Gurupi

Mais de 53,2 mil novas doses da vacina contra Influenza chegaram nesta quinta-feira, 26, no Tocantins e começaram a ser distribuídas aos municípios para continuidade da campanha de vacinação no Estado pela gerência de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A expectativa é vacinar 90% de um público alvo de 471.522 usuários no Tocantins, que foram ...