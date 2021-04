Vida Urbana TO negocia intenção de adquirir mais 2 mi de doses da vacina Sputnik V pelo Consórcio Brasil Central Estado já assinou um acordo para aquisição de 1 milhão de vacinas pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

O Tocantins junto com outros estados negociam a compra, sem intermediários, de 28 milhões de doses da vacina Sputnik V com o Fundo Soberano Russo. O Consórcio Brasil Central (BrC) tem a intenção de distribuir 2 milhões de doses para cada um dos consorciados, sendo Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, além do Tocantins e do Distrito Federal. Além da ini...