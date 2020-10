Vida Urbana TO não alcança nenhuma nota máxima no Enade e universidades públicas têm melhor desempenho Dos sete cursos com média 4, sendo dois de engenharia civil, seis eram de unidades públicas e um de privada

Apenas sete cursos superiores no Tocantins, avaliados no Enade 2019 tiveram nota 4, entanto em nenhuma instituição de ensino superior particular ou pública tocantinenses houve nota máxima no conceito, calculado com base no desempenho dos estudantes no Exame de 2019. Ao todo, a prova aplicada pelo Governo Federal avaliou alunos que estão concluindo o ensino superior d...