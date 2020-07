O Tocantins contabiliza 16.954 diagnósticos de Covid-19 em 124 dias de registros da doença entre moradores de 129 municípios, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Atualmente são 10.546 pacientes estão recuperados, 6.125 ativos, ou seja, ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Além de 283 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19 registrados em 66 cidades. O número aponta que 51% dos municípios tocantinenses com casos confirmados já tiveram mortes de pacientes. Apesar desse dado representar uma letalidade baixa, de 1,66%, desde a segunda-feira, 13, até esta sexta-feira, 17, houve um aumento de 24 mortes, ou seja, uma média de seis mortes diárias.

Somente nas últimas 24 horas, o Tocantins teve cinco novas mortes confirmadas pela SES. Sendo:

Homem de 99 anos, residente em Lagoa do Tocantins, em tratamento de oncológico, faleceu no Hospital Geral Palmas. Homem de 56 anos, residente de Aragominas, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína. Mulher de 88 anos, residente de Esperantina, com obesidade e hipertensão, faleceu no Hospital Regional de Araguaína. Mulher de 91 anos, residente em Almas, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento de Palmas. Mulher de 71 anos, residente em Peixe, com sequela de AVC e hipertensão faleceu no Hospital Osvaldo Cruz.

Novos casos

Conforme o Boletim desta sexta, o Tocantins Tocantins contabilizou 282 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, sendo Palmas (137), Araguaína (24), Dianópolis (17), Porto Nacional (11), Gurupi (10), São Miguel do Tocantins (7), Augustinópolis (6), Tocantinópolis (6), Tocantínia (5), Wanderlândia (5), Miracema do Tocantins (4), Paraíso do Tocantins (4), Ananás (3), Santa Tereza do Tocantins (3).

Além de Axixá do Tocantins (2), Babaçulândia (2), Buriti do Tocantins (2), Esperantina (2), Itacajá (2), Lagoa do Tocantins (2), Pedro Afonso (2), Recursolândia (2), Sampaio (2), Santa Fé do Araguaia (2), Xambioá (2), Aliança do Tocantins (1), Araguaçu (1), Araguanã (1), Barrolândia (1), Campos Lindos (1), Carrasco Bonito (1), Colinas do Tocantins (1), Crixás do Tocantins (1), Tabocão (1), Goiatins (1), Guaraí (1), Jaú do Tocantins (1), Juarina (1), Lagoa da Confusão (1), Novo Acordo (1), Palmeiras do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1) e São Sebastião do Tocantins (1).

Ainda conforme a SES, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde (MS), está realizando manutenção corretiva nos sistemas oficiais de notificação e por isso, algumas instabilidades ou a indisponibilidade temporária ocorre nos sistemas, “com isso alguns municípios não conseguiram alimentar os sistemas E-SUS VE e o sistema do Lacen - GAL na quinta-feira, 16, o que pode ocasionar um acúmulo de casos nos próximos dias”, diz.