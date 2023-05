Vida Urbana TO inaugurada em fevereiro pelo governo tem crateras e afundamento. Ageto diz que vai recuperar Rodovia TO-070 entre Dueré e Formoso passa por vistoria nesta semana, segundo órgão estatal e reparos serão feitos até o fim do mês. Custo já pago ultrapassa os R$ 31 milhões em 61 km

Com a recuperação da pavimentação de 61 km entregue pelo governo do Estado em fevereiro deste ano, a TO-070, que liga Dueré a Formoso do Araguaia, virou alvo de reclamação das condições da estrada. Vídeos e postagem nas redes sociais mostram vários trechos com problemas. Pelas imagens dá para ver que há panelas na pista de rolamento, afundamento de camadas, tanto ...