TO elabora termo de cooperação com empresa de tecnologia espacial para imagens em alta resolução Convênio entre o Naturatins e a empresa Visiona permitirá o uso de imagens do primeiro nanossatélite brasileiro para observação da Terra, que deve ser lançado em 2021

Um convênio para cooperação para uso de imagens em alta resolução do primeiro nanossatélite brasileiro para observação da Terra, com lançamento está previsto para 2021, está sendo firmado entre o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e a empresa Visiona Tecnologia Espacial, formada pela empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) e Telecomunicações Brasileiras S...