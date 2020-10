Após instabilidade no sistema oficial de notificação da Covid-19 do Ministério da Saúde (MS), o Tocantins contabiliza neste domingo somente dados de Palmas e de Colinas do Tocantins. As duas cidades somam 24 novos registros e duas mortes, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Neste domingo, são 72.594 casos confirmados da doença aculumados durante o periodo da pandemia. Segundo a SES, 58.652 pacientes estão recuperados e 12.898 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar.

O Tocantins registra 1.044 óbitos ocorridos devido as complicações da Covid-19. Com relação aos dois novos casos as informações são que as mortes são de moradores de Colinas do Tocantins, que morreram ainda em agosto. Os registros são de um homem de 63 anos com obesidade e outro de 52 anos sem relato de comorbidade.

Acesse aqui os dados.

Instabilidade

Segundo a SES, devido a instabilidade do sistema do MS a Saúde Estadual não conseguiu apurar os dados relativos a esse sábado, 17, e os 24 casos do Boletim Epidemiológico dessa data são registros de infectados notificados por Palmas e de Colinas,apresentados pelo Município ainda em data anterior.

Ainda no Boletim a SES disse que já notificou o Ministério da Saúde sobre o problema e aguarda a regularização da base de dados do E SUS-VE.