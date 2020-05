Desde o início da pandemia da Covid-19 o Governo do Tocantins já entregou 222.959 kits de alimentação e higiene para estudantes da rede pública estadual, famílias vulneráveis, idosos, músicos, artesãos, assentamentos rurais e trabalhadores autônomos afetados pelas determinações estaduais e municipais de isolamento social, um das medidas previstas pelo Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS). Até essa semana a estimativa é atender 70 mil famílias.

Dessas cestas já entregues, 65 mil foram entregues pela Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), e são de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Já outros 157 mil kits são de recursos do Tesouro Estadual e foram distribuídos Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc).

Trabalho e Desenvolvimento Social

Essas cestas e kits da Setas do Fundo Estadual tem quase R$ 14,7 milhões para a distribuição de 200 mil cestas básicas à população carente. Essa destinação aprovada em 31 de março, por meio da resolução nº 01/2020, repassa os valores d para combater a recessão econômica causada pela pandemia. Esse Fundo tem como base a Lei nº 3.015 de 2015 e visam a execução de projetos sociais para combater e erradicar a pobreza. “Devido essa necessidade que veio com a pandemia e a existência do fundo, justamente, para atender as famílias que se encontram em situação vulnerável. Logo no início da pandemia buscamos junto às assistências sociais e os Centro de Referência de Assistência Social informações sobre aqueles que seriam mais afetados”, relata o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias.

Conforme o secretário, como a Setas trabalha diretamente para atender a população mensalmente são monitorados os números de famílias carentes, que recebem auxílios de programas sociais, assim que se decretou a situação de calamidade no Tocantins o recurso já ocorreu e as equipes entraram em contato com os 139 municípios. “Primeiro pedimos aos assistentes sociais mandarem as informações dos idosos em vulnerabilidade, já que fazem parte do grupo de risca da Covid-19 e devem ter cuidados extras”, explica.

Posteriormente, conforme o gestor da Setas, os assistentes realizaram o levantamento dos profissionais autônomos como costureiras, cabeleireiros e outros que seriam afetados com mais rapidez com as medidas de isolamento e fechamento de comércios. “Todo esse trabalho triplicou, quase quadruplicou nossas listas de famílias vulneráveis que eram atendidas pelo Fundo Estadual, entretanto com outras medidas, como capacitações. Sabemos que as cestas enviadas costuma durar um período de até 15 dias, e a cada vez que a pandemia avança novas pessoas entram nessa lista, que é atualizada constantemente”, finaliza o secretário.

Além disso, Messias deixa alerta que as cidades que o número de casos de Covid-19 é maior, também se tornam maior o número de impactados financeiramente, já que por consequências as gestões estaduais e municipais precisam endurecer as medidas e evitar a proliferação da doença. Até esta quinta-feira, 21, a Setas entregou 65,3 mil cestas básicas para idosos e famílias vulneráveis atendidas pelos programas sociais por meio do Centro de Referência de Assistência Social dos Municípios.

Também estiveram entre os já atendidos taxistas, mototaxistas, garçons, catadores de materiais recicláveis e outros trabalhadores afetados pelo isolamento social, além das distribuições e instituições sociais como associações, igrejas, alunos da Apae, Casas de Estudantes, Abrigo de Idosos, Liga Feminina de Combate ao Câncer e outras entidades de cunho social.

Ruraltins e Adetuc

A Setas e o Ruraltins, em parceria, distribuíram cestas básicas, para famílias de assentamentos rurais do Tocantins. Essa ação específica beneficiou mais de 11 mil famílias quase 200 assentamentos com a distribuição de 105 toneladas de alimentos. Assim como as demais entregas, as famílias com renda familiar comprometida e que se encontram em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia tiveram prioridade no recebimento da ajuda estadual, conforme a gestão da Setas.

Somente em uma força tarefa região do Bico do Papagaio beneficiou mais de 7,5 mil famílias em 147 assentamentos rurais. Além disso, as famílias dos projetos de assentamentos do Sul do Estado também foram atendidas, com o mais 3,5 mil famílias beneficiadas, em 16 municípios e 50 assentamentos.

No caso dos artistas impactados pelas medidas de isolamento social e proibição de eventos artísticos no Tocantins, a Adetuc, junto com a Setas, distribuiu cestas para aproximadamente 4.2 mil famílias a partir do Projeto de Assistência a Músicos e Artesão. Essa iniciativa, visa justamente a apoiar os profissionais da cultura que temporariamente estão com fontes de renda prejudicadas.

Educação

Conforme a Setas, na primeira etapa da entrega, realizada em pouco mais de um mês e meio, a Seduc entregou 157.659 kits de alimentos para estudantes da rede estadual dos 139 municípios. A segunda etapa começou nesta quarta-feira, 20. Os kits contêm arroz, açúcar, sal, óleo, macarrão, feijão, flocão de arroz, sardinha, extrato de tomate e bolacha e são entregues nas unidades de ensino, por meio do transporte escolar.

Para a retirada, os estudantes maiores de 18 anos ou pelos responsáveis devem comparecer às escolas já os estudantes que residem na zona rural, à entrega é realizada na rota do transporte escolar.

Confira quantas cestas já foram distribuídas pelas Regionais de Ensino na primeira etapa de envio, sendo que Araguaína teve 30.569 entregas, Araguatins com 14.435, Arraias com 4.372, Colinas com 6.979, Dianópolis com 7.376, Guaraí com 6.441, Gurupi com 17.307, Miracema com 7.948. Já em Palmas, ao todo a Seduc distribuiu 23.197 kits, Pedro Afonso teve 5.781, Paraíso do Tocantins teve 12.837, Porto Nacional teve 12.131 e Tocantinópolis teve 8.156.