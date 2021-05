Vida Urbana TO deve retornar com aulas presenciais, atendimento no serviço público e atividades comerciais Segundo Governo, o decreto com as medidas de retorno devem ser publicadas no DOE desta sexta-feira, 14; Estado justifica reabertura dessas atividades devido à redução de mais de 30% nas internações

Retorno das aulas presenciais nas redes públicas e privadas, atividades comerciais, funcionamento do serviço público e o retorno das aulas práticas de direção foram algumas das propostas apresentadas pelo governador do Estado, Mauro Carlesse (PSL), na reunião do Comitê de Crise de Combate e Prevenção à Covid-19. Segundo o Executivo, o novo decreto será publicado no D...