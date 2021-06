Vida Urbana TO deve receber mais 41,2 mil doses de AstraZeneca neste feriado para trabalhadores da Educação Imunizantes devem ser destinados ainda a pessoas com comorbidades e deficiências permanentes

O Tocantins deve receber na madrugada desta quarta-feira, 3, uma remessa de 41.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz. Essa remessa de imunizantes contra a Covid-19 será destinada para as primeiras etapas de imunização das pessoas com comorbidades, deficiências permanentes e trabalhadores de educação no ensino básico. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as nov...