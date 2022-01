Vida Urbana TO deve distribuir vacinas pediátricas na quarta; Palmas terá dez unidades só para imunizar crianças Estado ainda aguarda informe técnico do Ministério para definir o quantitativo a ser enviado para cada município; em rede social, prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro, diz que plano de imunização do grupo está pronto

A remessa com as 10,7 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 deve começar a ser distribuída aos municípios tocantinenses na quarta-feira, 19, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). As doses para crianças de 5 a 12 anos chegaram ao Estado nesta sexta-feira, 14. Na Capital, a administração tem plano de imunização pronto e reservou unidades de saúde exclusivas p...