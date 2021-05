Vida Urbana TO deve começar a vacinar trabalhadores portuários e aéreos com a chegada de mais 42.250 doses Nova remessa está prevista para chegar ao Estado na madrugada desta quarta-feira

Os trabalhadores portuários e de transporte aéreo do Tocantins devem começar a ser incluídos nos grupos prioritários a partir da próxima remessa de imunizantes contra a Covid-19. Uma nova remessa com 42.250 doses de AstraZeneca está prevista para chegar ao Estado na madrugada desta quarta-feira, 25. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as doses também...