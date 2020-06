Com 99 dias de pandemia da Covid-19 no Tocantins, o Estado já registrou 8.477 casos confirmados em 110 municípios, sendo que em 16 cidades são mais de 100 diagnósticos positivos. Araguaína e Palmas lideram com 3.297 e 1.320 infectados, respectivamente, somando o percentual de 54,4%. Os números são do Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 22, elaborado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Conforme o Boletim, dos infectados, 178 pacientes evoluíram e não resistiram às complicações da doença, sendo que esses óbitos foram registrados em 44 municípios tocantinenses. Esse número deixa a letalidade no Tocantins em 2,09%, a maior registrada até o momento.

Os gráficos da SES mostram que são três cidades com mais de dez óbitos, sendo Araguaína com 51 que equivale a 28% das mortes, Araguatins com 16 e Palmas com 15. Os três municípios juntos tem quase a metade das mortes causadas pela Covid-19, com 46%. Já outras seis cidades têm entre cinco e dez óbitos. As demais têm menos de cinco casos de mortes, mas somam quase de 60 falecimentos.

Das últimas 24 horas, conforme o Boletim desta segunda, foram três novas mortes, sendo dois homens, de 75 e 63 anos, residentes de Nova Olinda, ambos com diabetes e hipertensão. Já o terceiro caso é de um homem de 62 anos com hipertensão, morador de Araguaína.

Recuperados e Ativos

Os demais 7.299 casos confirmados da doença no Estado são de pacientes ativos, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, ou de pessoas já curadas da Covid-19. Conforme o Boletim desta segunda, são 5.364 pacientes estão recuperados, ou seja, 63% dos infectados. A SES não traz detalhes como idade, sexo ou cidade de residência desses pacientes livres da doença.

Já os demais 2.935 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que 127 estão internados em unidades de saúde do Estado, contando os residentes e não residentes do Tocantins. Já somados aos ativos, nesta segunda, o Boletim trouxe 123 novos casos confirmados da Covid-19 sendo 100 po RT-PCR, um Sorologia e 22testes rápidos.

Os novos casos são de Araguaína (68), Palmas (17), Palmeirante (7), Gurupi (6), São Bento do Tocantins (6), Paraíso do Tocantins (3), Maurilândia do Tocantins (2), Santa Tereza do Tocantins (2), Almas (1), Araguaçu (1), Arraias (1), Cariri do Tocantins (1), Dianópolis (1), Dueré (1), Guaraí (1), Lagoa da Confusão (1), Miranorte (1), Nazaré (1), Oliveira de Fátima (1) e Porto Nacional (1).