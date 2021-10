Vida Urbana TO contabiliza 3.871 mortes de Covid-19; quatro delas inseridas no boletim desta quarta-feira Estado registrou mais 179 novos casos confirmados da doença, sendo 26 das últimas 24 horas

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 27, registrou mais quatro mortes de Covid-19 no Estado. A vítima mais nova é uma mulher de 43 anos, moradora de Palmas e a mais velha tinha 87 anos e residia em Paraíso do Tocantins, distante 60 km de Palmas. O documento especifica que duas das vítimas possuíam algum tipo de comorbidade e as outras duas não tinham comorb...