Com 746 novos casos confirmados e sete registros de morte por Covid-19, o Tocantins acumula 22.851 diagnósticos e 357 óbitos desde o início da pandemia, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Atualmente são 8.353 (36,5%) pacientes ativos, ou seja, que ainda estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 14.141 infectados (61,8%) que já estão recuperados em 135 dias de registros no Estado.

Conforme a SES, até esta terça-feira, 28, já ocorreram casos ou ainda há infectados ativos em 138 municípios tocantinenses, sendo que destes em 77 há mortes registradas devido às complicações da Covid-19. Assim, das 99,% de cidades com casos, 55,7% já tem óbitos. Entretanto, atualmente a letalidade no Tocantins está baixa, com índice de 1,56%.

Ainda conforme a SES, do total de casos são 47,4% de homens e 52,5% de mulheres, no que se refere as mortes o índice muda, são 35,5% dos óbitos em mulheres e 64,4% em homens.

Novos registros

O Boletim desta terça trouxe mais um quantitativo recorde de casos novos de Covid-19, entretanto, segundo a SES, esse número não pode ser considerado como o aumento das últimas 24 horas, por ter resultados de vários dias de coleta de exames. Dos 746 novos casos contabilizados são 376 por RT-PCR, 47 por sorologia e mais 323 de testes rápidos.

Os novos casos são: Palmas (211), Gurupi (82), Colinas do Tocantins (64), Araguaína (60), Porto Nacional (56), Alvorada (17), Pedro Afonso (14), Wanderlândia (14), Aguiarnópolis (13), Sampaio (11), Carrasco Bonito (10), São Bento do Tocantins (10), Araguanã (8), Tocantínia (8), Esperantina (6), Miracema do Tocantins (6), Nazaré (6), Palmeirante (6), Palmeiras do Tocantins (6), Couto Magalhães (5), Dianópolis (5), Filadélfia (5), Goiatins (5), Guaraí (5), Riachinho (5), Angico (4), Araguaçu (4), Muricilândia (4), Novo Jardim (4), Rio dos Bois (4) e Tabocão (4).

Também há casos em Araguatins (3), Bom Jesus do Tocantins (3), Brejinho de Nazaré (3), Buriti do Tocantins (3), Chapada da Natividade (3), Combinado (3), Itaguatins (3), Pium (3), Rio da Conceição (3), Santa Fé do Araguaia (3), Aparecida do Rio Negro (2), Arapoema (2), Augustinópolis (2), Babaçulândia (2), Formoso do Araguaia (2), Itaporã do Tocantins (2), Lagoa da Confusão (2), Maurilândia do Tocantins (2), Palmeirópolis (2), Peixe (2), Santa Maria do Tocantins (2), Santa Tereza do Tocantins (2), Tocantinópolis (2), Tupirama (2), Xambioá (2), Almas (1), Ananás (1), Aragominas (1), Cariri do Tocantins (1), Carmolândia (1), Colmeia (1), Darcinópolis (1), Dois Irmãos do Tocantins (1), Dueré (1), Figueirópolis (1), Itapiratins (1), Lizarda (1), Monte do Carmo (1), Monte Santo do Tocantins (1), Nova Rosalândia (1), Paraíso do Tocantins (1), Paranã (1), Pindorama do Tocantins (1), Piraquê (1), Presidente Kennedy (1), Recursolândia (1), Santa Rita do Tocantins (1), São Sebastião do Tocantins (1) e Taguatinga (1).

Das mortes, que são sete novas confirmadas pela doença, a SES informa que são de pacientes entre 42 e 97 anos, sendo três com morbidades. Confira: