O Tocantins começou o mês de julho com um novo recorde no número de casos confirmados da Covid-19 em 24 horas. Nesta quarta-feira, 1º, são 460 diagnósticos que somados aos casos registrados desde o início da pandemia chegam a 11.222 no total. Esses números são do 108º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Conforme o Boletim, o Estado tem 7.118 pacientes recuperados, quase 200 a mais que no último dia de junho. Esse dado representa 63,4% dos casos diagnosticados para a doença. Apesar do número alto, o número de confirmações foi mais que o dobro de curados nesta quarta, sendo que o Estado tem no momento 3,9 mil pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, ou seja, 34,7%. Esses números são os registros confirmados em 117 dos 139 municípios.

Mortes

Além disso, o Tocantins registra 204 mortes em decorrência de complicação da Covid-19 em mais de 100 dias de pandemia. Esses óbitos ocorreram em 49 cidades tocantinenses e representam uma letalidade de 1,81% pela infecção do novo coronavírus.

O Boletim desta quarta contabiliza quatro novos casos confirmados no último dia, sendo dois residentes de Araguaína: um homem de 54 anos com hipertensão e doença renal crônica e um homem de 95 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Com os dois novos óbitos, a cidade do Norte do Estado contabiliza 59 mortes, seguida de Palmas com 19 e Araguatins com 16.

Os dois outros falecimentos registrados pela SES são de uma mulher de 86 anos, residente de Axixá do Tocantins, e de um homem de 63 anos com hipertensão, residente de Porto Nacional.

Novos casos

Com relação ao recorde de casos nesta quarta, são 209 confirmações por RT-PCR, 14 por sorologia e 237 de testes rápidos. Sendo que Araguaína teve 122 diagnósticos e Palmas 104, deixando as duas cidades com 4.053 e 1.884 diagnósticos positivos, respectivamente.

Os demais registros são de Porto Nacional (29), Gurupi (20), Colinas do Tocantins (17), Guaraí (17), Augustinópolis (15), Sítio Novo do Tocantins (13), Araguatins (12), Esperantina (11), Paraíso do Tocantins (7), Xambioá (7), Ananás (05), Axixá do Tocantins (5), Tocantinópolis (5), Aguiarnópolis (4), Araguaçu (4), Buriti do Tocantins (4), Sampaio (4), Babaçulândia (3), Darcinópolis (3), Dianópolis (3), Figueirópolis (3).

Conforme a SES ainda, outros municípios do interior registraram dois ou um caso, sendo: Araguanã (2), Bom Jesus do Tocantins (2), Colmeia (2), Formoso do Araguaia (2), Miranorte (2), Nova Olinda (2), Palmeiras do Tocantins (2), Presidente Kennedy (2), Santa Tereza do Tocantins (2), São Sebastião do Tocantins (2), Tocantínia (2), Aliança do Tocantins (1), Alvorada (1), Barrolândia (1), Brejinho de Nazaré (1), Couto Magalhães (1), Dois Irmãos do Tocantins (1), Fátima (1), Goiatins (1), Itaguatins (1), Lagoa do Tocantins (1), Nazaré (1), Palmeirante (1), Paranã (1), Pedro Afonso (1), Pequizeiro (1), Pugmil (1), Santa Fé do Araguaia (1), Santa Rosa do Tocantins (1), Santa Terezinha do Tocantins (1), Taipas do Tocantins (1) e Wanderlândia (1).