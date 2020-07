Alcançando a incidência de 1.019,22 por 100 mil habitantes e ultrapassando os 16 mil diagnósticos somente dez municípios tocantinenses ainda não tiveram registros de Covid-19 em 122 dias de pandemia. O Tocantins tem registros em 129 cidades e nesta quarta-feira, 15, contabiliza 5.711 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Ao todo, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) são 16.031 casos positivos e destes 10.049 pacientes estão recuperados. O Boletim do Estado não traz detalhes sobre idade, sexo ou residência dos pacientes que já se curaram da doença, entretanto Araguaína, conforme a Saúde Municipal, tem um pouco mais de 4 mil recuperados de um total de 5.129 diagnósticos, ou seja a grande maioria dos casos. Já Palmas tem cerca de 1,8 mil curados em um total de 3.164, ou seja 56,8%.

Apesar do número de casos curados serem maior nas duas cidades com mais registros de pacientes doentes desde o início da pandemia, ambas ainda registram grande número de casos diariamente, sendo que nas últimas 24 horas foram 115 novas confirmações em Palmas e 52 em Araguaína.

Mortes

Além disso, o Estado tem 271 pacientes que foram a óbito devido às complicações da Covid-19. O dado representa uma letalidade de 1,69% e traz registros em 63 cidades que já tiveram ou ainda tem casos ativos da doença. Em cinco desses municípios houve mais de dez mortes desde o primeiro registro de óbitos há três meses, em 14 de abril: Araguaína já teve 76 mortes, Palmas 26, Araguatins 18, já Nova Olinda e Porto Nacional tiveram dez casos de morte cada.

Nas últimas 24 horas o Tocantins confirmou quatro novas mortes por Covid-19, sendo um homem de 73 anos, residente em Santa Fé do Araguaia, um homem de 67 anos com coronariopatia e hepatite autoimune, residente em Porto Nacional, um homem de 84 anos com hipertensão e insuficiência renal crônica, residente em Araguaína, um homem de 54 anos com diabetes, residente em Miranorte.

Novos Casos

Conforme o Boletim da SES, nas últimas 24 horas o Tocantins contabilizou 339 novos casos confirmados da Covid-19 sendo RT-PCR por 123, sorologia por 26 e testes rápidos de 190. Os novos casos são de Palmas (115), Araguaína (52), Gurupi (16), Porto Nacional (14), Tocantínia (11), Miracema do Tocantins (10), Tocantinópolis (9), Pedro Afonso (8), Dianópolis (7), Aguiarnópolis (6), Esperantina (6), Riachinho (6), Sampaio (6).

Além de Ananás (4), Araguaçu (4), Carrasco Bonito (4), Goiatins (4), Palmeiras do Tocantins (4) Aurora do Tocantins (3), Bernardo Sayão (3), Bom Jesus do Tocantins (3), Guaraí (3), Palmeirante (3), Paraíso do Tocantins (3), Santa Fé do Araguaia (3), Arraias (2), Formoso do Araguaia (2), Pau D'Arco (2), Peixe (2), Pindorama do Tocantins (2), Santa Rita do Tocantins (2), São Sebastião do Tocantins (2), Araguacema (1), Araguanã (1), Araguatins (1), Barrolândia (1), Brejinho de Nazaré (1), Chapada de Areia (1), Darcinópolis (1), Figueirópolis (1), Lagoa do Tocantins (1), Luzinópolis (1), Maurilândia do Tocantins (1), Monte do Carmo (1), Muricilândia (1), Santa Rosa do Tocantins (1), Santa Tereza do Tocantins (1), São Miguel do Tocantins (1), Tupiratins (1) e Xambioá (1).

Sem casos

Já as cidades tocantinenses que ainda não registraram infectados pela Covid-19 são: Combinado, Conceição do Tocantins, Lavandeira, Mateiros, Monte Santo do Tocantins, Novo Jardim, Porto Alegre do Tocantins, Sucupira, São Félix do Tocantins e São Valério.