Vida Urbana TO abre licitação para recuperação de trechos da TO-130 comprometidos por erosão e desmoronamento Prazo final para a apresentação das propostas é dia 5 de maio nos trechos de Santa Tereza/trevo TO-255 e do trevo TO-255/Ponte Alta do Tocantins

Uma licitação para recuperação de dois pontos críticos em desmoronamento de barrancos e erosões da TO-130 está aberta para as construtoras se cadastrarem no Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, visando a execução de obras para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Os pontos da rodovia que receberam as obras são do trecho Santa T...