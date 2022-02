Vida Urbana TO-479 passa por recuperação em pontos de atoleiro do povoado São Pedro a Lagoa do Romão Região tem grandes fazendas e agricultores que nessa época precisam escoar a produção

A rodovia TO-479, do povoado São Pedroa Lagoa do Romão, na região entre Peixe e São Valério, recebe trabalhos de recuperação com revestimento primário e eliminação de atoleiros. Os serviços são realizados pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Conforme a Ageto, o trecho causa sérios transtornos para moradores da região, em esp...