Vida Urbana TO é 23° estado do País no ranking de vacinação; apenas 2,40% da população imunizada contra a Covid O Tocantins só não perde para os estados do Maranhão, Amapá, Rondônia e Mato Grosso

O Tocantins está no 23º lugar no ranking de vacinação contra a covid-19 no Brasil. Apenas 7,65% da população tocantinense recebeu a primeira dose da vacina até o momento, ou seja, 121.729 e 2,40% foram imunizados, o que corresponde as duas doses da vacina, 38.235 pessoas. O Tocantins só não perde para os estados do Maranhão, Amapá, Rondônia e Mato Grosso. Os dados são d...