Vida Urbana TJTO publica edital de processo seletivo para médico psiquiatra, psicólogo e assistente social Período de contratação é de 2 anos e remuneração passa dos R$ 9 mil; veja o edital

Nesta sexta-feira, 4, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por meio de seu presidente, o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, publicou o edital para a realização do processo seletivo para a contratação temporária de Profissionais da Área de Saúde. As vagas são para: Médico (com Residência Médica ou Título de Especialista em Psiquiatria); Psicólogo e Assistente S...