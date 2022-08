Vida Urbana TJTO oferece 20 vagas para contratação temporária de juízes leigos Também há 10 vagas para cadastro reserva; as inscrições iniciam na sexta-feira, 19

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) divulgou na sexta-feira, 12, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) o processo seletivo para contratação temporária de 20 profissionais para o desempenho das funções de juiz leigo, além de oferecer 10 vagas para cadastro reserva. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de 12 meses, contado a partir da dat...