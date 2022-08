Dados levantados pela “Avaliação sobre a aplicação das Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha”, uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Instituto Avon e o Consórcio Lei Maria da Penha, divulgados na terça-feira, 25, mostram que o Judiciário do Tocantins alcançou um índice de 98.28% de medidas deferidas ante 1.72% indeferidas. O livro pode ser consultado aqui

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) é o quarto do país em quantidade de distribuições ações em violência doméstica e familiar contra a mulher de pedidos de medida protetiva de urgência (MPUs), em relação à população feminina, entre janeiro de 2020 e maio deste ano.

São 11.316 ações para uma população feminina de 789.759 o que dá 1.433 medida protetiva por cada 100 mil mulheres. O TJTO só fica atrás do TJ do Distrito Federal e Territórios (2.243), do TJ do Mato Grosso do Sul (1.793) e do TJ Paraná (1.522).

A Justiça do Tocantins é mais rápida quando o processo de medida cai em uma vara exclusiva para violência doméstica, mas apenas 42.84% das ações são distribuídas para estas varas enquanto 57.16% caem para não exclusiva.

O Judiciário do Tocantins não está entre os mais céleres para decidir a favor da mulher. Na primeira hora do pedido, apenas 6% são apreciados (estoque de 94%). Pelo prazo de 48 horas previsto na Lei Maria da Penha (LMP), o TJTO só decide 72% dos processos no prazo fixado na lei, enquanto 28% ficam no estoque para dias seguintes.

Por meio da assessoria de imprensa do CNJ, Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na defesa de direitos fundamentais das mulheres, avalia o painel das medidas.

“Ao monitorarmos as ações de proteção e apoio às mulheres, contribuímos para que a aplicação da Lei n. 11.340 seja integral e igualitária a todas as pessoas que buscam assistência para encerrar situações ou ciclos de violência”, afirma em material de divulgação dos dados.

Crescimento neste ano

Conforme os dados dos registros na Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud), atualizados em tempo real, houve 2.606 pedidos de medida protetiva ao Judiciário até esta quinta-feira, 25, e a concessão plena em 1.956, o que representa 75% de concessões. De 1º de janeiro a 25 de agosto são 235 dias, o que dá a média de 8 concessões por dia. Além disto, há mais 224 concessões em parte, que representa 9% do total pedido. O Datajud é uma base de dados pública, neste link.

Os números também indicam alta de 5% no total de medidas concedidas entre 2020 e 2021 e neste ano, a quantidade de decisões concedendo medidas protetivas alcançou 62,3% do que houve no ano passado.

Em números absolutos, a quantidade de medida concedida passou de 2.991 para 3.140 no ano passado e neste ano chegou a 1.955. A medidas concedidas em parte saltaram de 99 para 368 no ano passado, alta de 271% e, neste ano, alcança 224, o que dá 61% do total do ano passado.

O número de medidas não concedidas está em alta também. Das 64 em 2020, o número baixou para 60 no ano passado, uma queda de 6,3%, e agora subiu para 67, dado que indica superação (117%) do que o judiciário negou no ano passado.