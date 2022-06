Vida Urbana TJ traz ministro Augusto Nardes, do TCU, para discutir governança no sistema judiciário Ministro fala na quarta edição do Fórum de Governança no Sistema de Justiça nesta quinta-feira no auditório do Tribunal em Palmas

O poder Judiciário do Tocantins e a Rede de Governança Brasil realizam nesta quinta-feira, 9, a partir das 10 horas, o IV Fórum de Governança no Sistema de Justiça com a conferência de abertura, a cargo do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU). Nardes é embaixador da Rede Governança Brasil e irá ministrar a palestra “Governança pública: O...