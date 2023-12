Redação Jornal do Tocantins

Continua sem conseguir reduzir sua carga horária como professora da rede municipal de Pequizeiro, a servidora Leila Márcia Lima de Morais, de 54 anos. Ela acionou a Justiça para tentar reverter uma decisão administrativa da prefeitura da cidade que negou sua redução de carga horária de 8 horas diárias para seis horas corridas, para poder cuidar da mãe, Maria Carminda Lima de Morais, de 82 anos, portadora de Alzheimer.

Em outubro, o juiz da 1ª Escrivania de Colmeia Marcelo Eliseu Rostirolla negou liminar à ação da professora. Ela recorreu ao Tribunal de Justiça, que confirmou a negativa.

Segundo a desembargadora Jacqueline Adorno, a defesa da professora não conseguiu atender os requisitos legais para concessão de liminar e o "posicionamento mais acertado é o de manter a decisão de 1º grau". Segundo a magistrada, o caso da professora demanda mais análise e instrução na ação em Colmeia.

Na quarta-feira, 6 de dezembro, a prefeitura apresentou contestação na ação original. Segundo a defesa do município, a professora não conseguiu provar no processo que é imprescindível o cuidado especial com a mãe e se "esses cuidados são prestados de forma exclusiva" pela servidora.

"É imperiosa a vinda aos autos da real situação da genitora, tanto física, quanto psíquica, bem como, a comprovação de quem zela da idosa, sobretudo, se a demandante dispende, verdadeiramente, de boa parte de seu tempo para cuidar dela", diz o município.

O município também defende que não há previsão legal para redução de carga horária sem reduzir salário e que o ato administrativo que negou a redução é goza de discricionariedade da administração pública.

A administração pede que a decisão final seja de rejeitar os pedidos judiciais da professora.

"Eu estive na Câmara, onde tava o prefeito, e eu disse que tenho esse direito de redução da carga horária de 8 horas diárias para 6. Está muito díficil trabalhar quarenta horas pra ficar com minha mãe que está com Alzheimer, que não foi aposentada por invalidez não, é aposentadoria rural".

"Eu estou tão triste e indignada, sabe, que hoje eu já chorei demais porque essa situação não é fácil", lamenta a professora.