O juiz José Ribamar Mendes Júnior, que substitui o desembargador Amado Cilton Rosa, afastado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) negou um recurso ao governo do Estado que tentava derrubar a liminar que suspende um processo da Corregedoria da Segurança Pública contra delegados da Polícia Civil.

Os alvos da corregedoria são os delegados Guilherme Rocha e Evaldo Gomes. O órgão censor os acusa de “trabalhar mal” por terem abertos vários inquéritos em diferentes cidades do Tocantins para apurar desvio em contratos de massa asfáltica com a empresa Brasil Pav. A investigação está suspensa por uma decisão liminar que considerou que não houve comprovação de que os dois “trabalharam mal”, mas apenas “atuaram em estrito cumprimento do dever legal”. À época, eles atuavam na antiga Delegacia de Repressão a Crimes de Maior Potencial Ofensivo contra a Administração Pública (Dracma) que tinha jurisdição em todo o Estado.

O Estado recorreu, mas o juiz no TJTO considerou que a decisão de primeira instância está bem fundamentada” e inexiste razões para suspensão a liminar, sobretudo, porque o recurso do Estado não atendia aos requisitos para cassar a liminar.

Após a derrota no Tribunal, a Procuradoria do Estado, em petição do procurador Tiago Cremasco Valim apresentou contestação no processo de primeira instância, que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública, em que pede que não seja confirmado o mandado de segurança.

Para o procurador, deixar a sindicância correr não traz prejuízo aos delegados e não representa “iminente ameaça de penalidade”. Segundo Valim, a tramitação administrativa quer “apurar os fatos previstos abstratamente como infrações disciplinares”.

O caso será julgado pelo juiz Roniclay Alves de Morais.