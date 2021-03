Vida Urbana TJ inicia pauta de conciliação do segundo grau no dia 15 De acordo com o tribunal, as audiências poderão ser feitas de forma virtual e também presenciais, desde que seja possível e com observância de todas as medidas sanitárias de segurança

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc de 2º Grau) do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a exemplo do 1° Grau disponibilizará, a partir de agora, as pautas de audiências de conciliação e sessões de mediação que ocorrerão no local. De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ-TO), a primeira pauta de audiência será realizada entre ...