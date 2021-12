Vida Urbana TJ divulga datas de júris de denunciados nos casos Patrícia Aline, Pedro Caldas e Danielle Christina São 15 julgamentos pelo Tribunal do Júri previstos para os meses de fevereiro a março

O Tribunal de Justiça divulgou o calendário do Tribunal do Júri da Comarca de Palmas em 2022. Entre os julgamentos previstos estão casos de grande repercussão como as mortes de Patrícia Aline, Pedro Caldas e Danielle Christina. Conforme o TJ, a portaria 2929/2021 traz as datas dos julgamentos programados para ocorrer entre fevereiro e março. As sessões serão re...