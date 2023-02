A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do empresário Bruno Teixeira da Cunha, 38, acusado de mandar matar o empresário Elvisley Costa e Lima, em janeiro de 2020, em um estacionamento da Avenida Palmas Brasil, na capital.

A decisão colegiada saiu na sessão do dia 14 e, na prática, dá ao réu a chance de recorrer ao próprio Tribunal de Justiça para tentar cassar a sentença da 1ª Vara Criminal, chamada de pronúncia (quando o réu é pronunciado), que o manda ser julgado pelo júri popular.

Relatada pelo desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, a decisão a 2ª Câmara Criminal entendeu que a 1ª Vara Criminal de Palmas deve receber um recurso - chamado de Recurso em Sentido Estrito - da defesa de Bruno Teixeira, e remetê-lo para os desembargadores decidirem se o empresário irá mesmo enfrentar os jurados.

O impasse sobre o júri popular de Bruno Teixeira vem desde o ano passado, quando o juiz José Ribamar Mendes Júnior manteve a sentença do juiz Cledson Nunes, que manda Bruno para o júri popular, e não aceitou os recursos da defesa. A base da rejeição do recurso é a preclusão (perda de prazo).

Após a sentença de pronúncia, do dia 1º de julho, o empresário disse à Justiça que consultaria o advogado para definir se recorreria ou não da decisão. A defesa informou, 15 dias depois, que não pretendia recorrer da decisão de pronúncia e aguardava intimação processual para indicar as testemunhas a serem ouvidas no plenário do júri popular.

Quatro dias depois, porém, a defesa mudou de ideia novamente e impetrou uma medida judicial - o Recurso Em Sentido Estrito - na qual alegava que, após analisar melhor o caso, verificou “a viabilidade de recorrer e questionar o teor da decisão que pronunciou o acusado”.

A 1ª Vara Criminal rejeitou o recurso ao lembrar que o mesmo advogado que assinava o recurso já havia manifestado "expressamente" que não pretendia recorrer da pronúncia, o que significava ter renunciado ao seu direito de recorrer, mas, em seguida, interpôs Recurso em Sentido Estrito. “A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão”, escreveu o juiz José Ribamar, em uma decisão do dia 22 de julho de 2022.

A defesa então adotou uma nova medida chamada “carta testemunhável” para provocar o Tribunal de Justiça a mudar o entendimento do juiz e permitir que o empresário recorresse. No processo penal, a “carta testemunhável” é um recurso para forçar a justiça a receber outro recurso que havia sido rejeitado.

Esta carta é que ficou decidida no dia 14, com o voto favorável das desembargadoras Angela Issa Haonat e Jacqueline Adorno. O Recurso em Sentido Estrito que vai tentar derrubar a pronúncia ainda não subiu para o Tribunal de Justiça. Quando o TJ decidir, para confirmar a pronúncia ou rejeitá-la, tanto a defesa quanto o Ministério Público podem recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).