Vida Urbana TJ anula sentença e disputa por terra milionária entre brasileiros e espanhóis terá novo julgamento Tribunal decide que a disputa por uma fazenda de 2 mil hectares no Bico do Papagaio, entre dois filhos de um juiz aposentado e empresários espanhóis condenados à prisão em um sofisticado esquema de desvio e lavagem de dinheiro na Espanha terá novo julgamento. Vendida pelo pai, sem consentimento dos filhos, a ação havia sido extinta e agora será reavaliada. Confira a reportagem especial com esta história.

Alvo de uma complicada disputa judicial na Justiça do Tocantins, a Fazenda Jussara, entre grandes empresários espanhóis da família Sanchís Perales, originária de Madri, e dois filhos do antigo proprietário das terras, João Batista de Castro Neto, revelada em agosto do ano passado pelo Jornal do Tocantins tem uma nova mexida após uma decisão do Tribunal de Just...