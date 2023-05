A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) decidiu, por unanimidade, declarar a nulidade da Portaria/GAB/SEMED/nº 0488 de 20/12/2021 e do Despacho nº 121/GAB/SEMED, ambos da Secretaria Municipal de Educação de Palmas (Semed). O primeiro documento aplicou a penalidade de advertência a sete professores da Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo. O segundo, autorizou a remoção dos mesmos servidores.

Na primeira instância, o juiz havia negado o pedido feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação em um mandado de segurança em nome de três profissionais, agora, a decisão dos desembargadores confirma que a gestão da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) tomou as medidas com "desvio de finalidade e ausência de fundamentação indônea".

Os atos aplicaram penalidade de advertência e removeram professores da Escola de Tempo Integral (ETI) Padre Josimo Tavares com embasamento em sindicância aberta em novembro de 2021. O procedimento tinha o objetivo de apurar suposta prática de desordem dentro da ETI, praticada por um grupo de sete professores.

O relator da decisão, o desembargador Marco Villas Boas, apontou a ausência de critérios para a validade da mesma, como “desvio de finalidade e ausência de fundamentação idônea”.

No voto, o desembargador disse entender que houve irregularidade na aplicação da pena de advertência e na remoção dos servidores porque “foram utilizados como forma de penalidade e sem a motivação adequada.”

“Tem-se que os atos administrativos atacados feriram direito líquido e certo dos servidores substituídos, por terem incorrido em desvio de finalidade, além de não conterem fundamentação idônea, razão pela qual, deve ser concedida a segurança requerida”, conclui o magistrado.

O acórdão é datado do final de abril, mas o JTo teve acesso ao documento nesta quarta-feira, 4.

Relembre o caso

A situação teve início em novembro de 2021, quando a Secretaria Municipal da Educação abriu um Processo Administrativo de Sindicância contra os sete professores com base em cinco denúncias anônimas apresentadas na ouvidoria municipal em apenas dois dias daquele mês.

Segundo a ação, as denúncias anônimas elogiavam a gestão escolar da então diretora, Luciana Kramer, e apontavam que o grupo de sete professores criticava o trabalho da diretora e contestavam as práticas de gestão da escola, supostamente "promovendo desordem dentro da escola".

Em 2022 a justiça decidiu anular um relatório preliminar de uma sindicância e um despacho da Secretaria Municipal da Educação do ano passado, usados para advertir quatro e remover professores da Escola de Tempo Integral Padre Josimo.

Ao decidir o Mandado de Segurança, porém, a justiça havia decidido extinguir o processo por entender que o mandado de segurança não serviria para anular a remoção (inadequação da via eleita). Contra essa decisão o sindicato recorreu e saiu vitorioso no Tribunal de Justiça.