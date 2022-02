Vida Urbana TJ acolhe recurso do MP e processo que requer desocupação de área pública em Gurupi volta a tramitar Um quiosque teria sido construído indevidamente em área pública

O Tribunal de Justiça declarou nula a sentença que extinguia o processo de ocupação irregular de área pública no centro de Gurupi, onde um quiosque particular foi construído indevidamente. A decisão se baseou no decurso do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Conforme O MPTO, com a decisão, o processo volta a tramitar na 1ª Vara da Fazenda Pública de Gur...