A confusão durante o show de comemoração dos 35 anos do Tocantins realizado na Praça dos Girassóis na madrugada desta sexta-feira, 6, que deixou um morto e outras 11 pessoas ficaram começou após uma briga entre um policial à paisana de folga e dois homens, confirmou o governo do Estado, em nota.

O adolescente que morreu foi identificado como Ruan Gomes da Silva, de 17 anos.

Segundo a nota do governo, o policial à paisana que estava de folga se envolveu em uma discussão. Durante a confusão um dos homens tomou a arma do policial e atirou contra ele. O policial foi atingido com dois tiros, um na costela e outro no quadril. Na confusão, o adolescente foi baleado na cabeça e morreu no local.

De acordo com o governo, as equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas) e da perícia técnica estiveram no local colhendo as informações e vestígios.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Palmas (IML), e após exames de necropsia foi liberado aos familiares. Já o policial ferido, no momento, passa por cirurgia no Hospital Geral de Palmas. A 1ª DHPP segue em diligências, mas até o momento o autor dos disparos não foi identificado.

“O Governo do Tocantins reitera seu compromisso com a segurança dos tocantinenses e reitera que não medirá esforços para elucidar o caso e responsabilizar o autor. Vale destacar que um grande contingente de policiais - maior que o empregado durante as festividades de carnaval - estava no local do Show e que nenhuma outro tipo de ocorrência foi registrada”.

Atendimento aos feridos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que os pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte na madrugada desta sexta-feira, 6, e que estiveram na Praça dos Girassóis, procuram a unidade para a realização de suturas nos pés após contato com cacos de vidro, totalizando 10 atendimentos, além de uma mulher atingida por estilhaços de um disparo por arma de fogo. Todos foram atendidos e receberam alta, sem nenhuma gravidade.

“Quantos aos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada para atender ao registro de duas vítimas por arma de fogo, porém, ao chegarem ao local, constatou-se a morte de um homem e, a outra vítima, não identificava, já havia sido removida por terceiros”, afirma secretaria.