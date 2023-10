Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas durante o show de comemoração dos 35 anos do Tocantins realizado na Praça dos Girassóis na madrugada desta sexta-feira, 6. O crime ocorreu por volta das 3h enquanto as cantoras Maiara e Maraísa estavam no palco montado em frente ao Palácio Araguaia.

A vítima que morreu é um homem, mas ainda não há informação sobre a identidade dele. Também há registro de feridos. De acordo com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram realizados dois atendimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores correndo pela praça para fugir da confusão.

O JTo solicitou informações da Polícia Militar e Civil. O Governo do Tocantins também foi questionado se a programação do aniversário para esta sexta-feira, 6, segue normal e se haverá alguma alteração no sistema de segurança no local e aguarda retorno.