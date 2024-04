Vida Urbana Tio suspeito de estuprar sobrinha de cinco anos dentro de casa é preso em Palmas Vítima morava com a tia e o suposto autor

Um homem de 31 anos, suspeito de estuprar a própria sobrinha de cinco anos, acabou preso em uma casa na região norte de Palmas. O crime ocorreu no sábado (27). Segundo a Polícia Militar, a criança é sobrinha do casal, mas criada como filha. Conforme a Polícia, a tia da vítima informou que estava do lado de fora da casa, e a sobrinha e o marido es...