O tio acusado de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos de São Mateus, no Espírito Santo, foi preso na madrugada desta terça-feira (18) em Betim, Minas Gerais.

A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 18, 2020

A menina de 11 anos foi abusada sexualmente pelo tio, um homem de 33 anos, e descobriu a gravidez de 22 semanas depois de sentir dores abdominais e passar por avaliação médica. A Justiça autorizou a interrupção da gestação e, depois da negativa do Hucam (Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes), em Vitória, a família precisou viajar a Recife (PE) para fazer o aborto. O procedimento foi realizado na manhã da segunda-feira (17).