Vida Urbana Testes para confirmar nova variante do coronavírus no Tocantins não têm prazo para ficar prontos A suspeita da variante surgiu após 17 profissionais do Hospital Regional de Porto Nacional, cidade distante a 60 km de Palmas, apresentarem sintomas da doença praticamente ao mesmo tempo

Não há prazo para que os exames que vão confirmar ou descartar a hipótese de circulação de uma nova variante do coronavírus no Tocantins ficarem prontos. Conforme noticiou o site G1 Tocantins, a suspeita surgiu após 17 profissionais do Hospital Regional de Porto Nacional, cidade distante a 60 km de Palmas, apresentarem sintomas da doença praticamente ao mes...